Juiz de MS, diz que Teori era

Ele teve convivência profissional com o ex-ministro

O juiz federal Ronaldo Silva, que atua em Mato Grosso do Sul, e que trabalhou junto com então desembargador federal Teori Zavascki, no Tribunal Federal da quarta região, diz que o ministro falecido hoje (19), "era um magistrado exemplar".

Ronaldo que teve convivência profissional com o ex-ministro, afirmou ao JD1 Noticias, que Zavascki quando presidente do TRF 4 , "fez uma gestão inovadora", e que deixou marcas que são notadas até hoje.

Para o juiz de MS, "Teori era acessível aos colegas, e sempre somava".