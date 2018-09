O juiz Marcus Vinicius de Oliveira Elias, ignorou a exigência do promotor Cláudio Rogério Ferreira Gomes, de tomar assento ao lado do magistrado durante uma audiência de custódia realizada na última sexta-feira (14).

No documento que o JD1 Notícias teve acesso, o juiz comunica à corregedoria do Ministério Público Estadual (MPE), que a recusa se deu porque “o móvel do Poder Judiciário não é preparado para isso”. Com a negativa do juiz ao membro do MPE, a audiência que estava sob o comando do magistrado seria trasferida para sua sala e o promotor recusou-se a participar. “O que não se pode é o presidente da audiência não ter suas ordens acatadas, sob pena de inversão total dos deveres de cada operador do direito”, completou o juiz ao ressaltar que sua ordem deveria ser cumprida até que se sobrevenha decisão de superior instância.

O fato fez com o que o magistrado determinasse uma nova audiência.

Confira o documento na íntegra: