Juiz Jonas Hass é promovido a desembargador do TJMS

Na sessão desta quarta-feira (18) os desembargadores do Tribunal Pleno votaram o concurso de promoção para o cargo de desembargador e, por unanimidade, o juiz Jonas Hass Silva Jr. foi eleito para o cargo.

Hass assume a vaga destinada à magistratura, em consequência do falecimento do Des. Romero Osme Dias Lopes, no dia 3 de julho.

Carreira

Nascido em Fernandópolis, interior paulista, Jonas ingressou na magistratura de MS em janeiro de 1989, como juiz substituto na 2ª circunscrição, depois de ser aprovado no XI concurso de provas e títulos.

Em junho de 1989, foi promovido para a comarca de Porto Murtinho e, em agosto de 1992, foi removido para judicar em Caarapó. Uma nova promoção, em setembro de 1993, levou o juiz para a 2ª Vara Cível de Aquidauana, comarca onde foi também diretor do Foro por mais de uma vez.

Promovido mais uma vez, em junho de 2000, assumiu a titularidade da 5ª Vara Cível de Dourados – onde também respondeu, mais de uma vez, pela direção do Foro, e permaneceu cumprindo a função de magistrado na prestação jurisdicional.