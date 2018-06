O juiz de plantão Marcelo Andrade Campos Silva, manteve a prisão de Delber Reikin Mendonca Ramalho, 23 anos, autor do assassinato do morador de rua, Diego Santana Bezerra, 32 anos, no último sábado (9), no Jardim São Conrado.

De acordo com as investigações, Delber teria discutido com Diego causa de por drogas. Mendonça estaria consumindo bebida alcoólica e fazia uso de pasta base de cocaína, quando a vítima aproximou-se e pediu para que dividissem o entorpecente.

Como Delber recusou, Diego o teria agredido com um tapa e uma rasteira. Nesse momento, o investigado retirou uma faca que carregava na cintura e esfaqueou a vítima na região do tórax, fugindo do local em seguida. A vítima morreu na hora.

A Polícia Militar foi acionada e o autor foi encontrado horas depois com a faca, na residência de sua mãe, no bairro Bom Jardim. Delber foi preso em flagrante no sábado e teve a prisão convertida em preventiva após audiência de custódia realizada nesta segunda-feira (11).

Entre outros argumentos, o magistrado afirmou que manteve a prisão do autor pela possibilidade de fuga do autuado, o que dificultaria o andamento da ação penal, bem como a aplicação da lei.