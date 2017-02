Juiz Odilon de Oliveira anuncia aposentadoria

Um dos juízes mais conhecidos de Mato Grosso do Sul, Odilon de Oliveira anunciou em sua página pessoal no Facebook que irá se aposentar. Com 68 anos de idade e 30 como juiz federal, ele declarou que pediu a Justiça que seja feita a contagem de seu tempo de serviço para requerer a aposentaria.

Ele destacou em seu comunicado que está “saturado pela hipocrisia da Justiça penal brasileira” e diz ainda que apesar de todos os desafios não se arrepende de nada. “Dezoito desses 30 anos, ou seja, 2/3 com escolta policial dentro de casa. Embora tenha causado enorme constrangimento para nossa família, ainda não me arrependi de nada. Na terra, cada vida tem um propósito divino”, salientou.

História

O juiz federal, Odilon de Oliveira, nasceu em 26/02/1949, na Serrado Araripe, no distrito de Tabocas, município de Exu-PE. É filho de lavradores e trabalhou na roça até os 17 anos, sendo lá alfabetizado, durante a noite, em sua própria casa, após um dia inteiro de serviço. Mudou-se para o Mato Grosso, fugindo da Seca, em 1953.

Doutor Odilon de Oliveira, como é conhecido no Estado do Mato Grosso do Sul, fez faculdade de Direito em Campo Grande vindo a se formar aos 29 anos de idade.

Foi professor de português, Procurador Autárquico Federal, Promotor de Justiça, Juiz de Direito, e é Juiz Federal desde 1987, sempre trabalhando em fronteiras como magistrado federal, na área criminal: Mato Grosso, Rondônia e Mato Grosso do Sul.

Ficou conhecido pela atuação envolvendo o crime organizado. Além disso, é titular da única vara especializada em crimes financeiros e de lavagem de dinheiro de Mato Grosso do Sul.