Julgamento de ação trabalhista da Usina Aurora é adiada e trabalhadores temem ficar sem receber dire

Estava marcada para a tarde de quinta-feira (16) no TRT/MS (Tribunal Regional do Trabalho em Mato Grosso do Sul) o julgamento da ação milionária de trabalhadores demitidos da Usina Aurora Açúcar e Álcool Ltda. que e não tiveram seus direitos trabalhistas pagos. Porém o TRT tirou de pauta o julgamento e marcou mais uma audiência de conciliação para o dia 15 de março.

De acordo com o advogado Décio Braga, representante de três dos 89 trabalhadores que foram lesados, apenas após a audiência do dia 15 o Tribunal era pautar novo julgamento. Decio não vê com bons olhos o adiamento, que pode até prejudicar seus clientes. “Será a segunda audiência. O que determina mais tempo gasto, mais perda de tempo e mais prejuízo em desfavor de dezenas de empregados”, explica.

Os trabalhadores também estão temerosos. As lideranças que acompanham a questão temem que o gado e as máquinas que foram dados como garantia possam desaparecer devido a demora na execução da sentença.

O caso

A ação trabalhista teve início em 2013, quando foram comprovadas irregularidades nas contratações, por meio de terceirização ilícita, no pagamento de salários, nos registros dos contratos. Segundo Braga, vários trabalhadores e o Ministério Público do Trabalho (MPT) entraram com ação que foi julgada procedente.

Com a determinação da venda de bens a Usina Aurora entrou com vários recursos para suspender decisão, mas entendendo que isto estava sendo feito para ganhar tempo o juiz multou a Usina. Em seguida a Usina entrou com agravo de instrumento, desta forma o tramite do processo saiu da primeira instância e agora é competência do TRT.