Na última quarta-feira (5) foi retirado da pauta de julgamento do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) o processo do ex-prefeito Gilmar Olarte. O julgamento do mandado de segurança já foi adiado três vezes por vários motivos, mas desta vez foi devido ao pedido de vista dos autos pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

O TJMS não marcou nova data para o julgamento do ex-prefeito. O mandado de segurança julga a competência da Sessão Criminal para julgar a Ação Penal nº 1602581-24.2014.8.12.0000, movida contra Olarte pelo Ministério Público Estadual (MPE).

Em suas alegações o ex-prefeito afirma que o TJMS é incompetente para julgar a referida Ação Penal, considerando que ele renunciou ao cargo de prefeito, devendo os autos ser encaminhados à primeira instância.