Acontece na próxima quarta-feira (29), a partir da 8h no Fórum da capital, o julgamento de Antonio Benites Cristaldo, acusado de matar o delegado Paulo Magalhães, em 2013. O réu responde ao processo em liberdade, devido a habeas corpus concedido pelo TJMS.

O julgamento de Cristaldo foi adiado anteriormente devido a troca-troca de advogados, onde o novo defensor conseguiu mais tempo para analisar o processo. Até o momento não houve um novo pedido de adiamento.

O outro réu

José Moreira Freires entrou com um recurso de apelação na 2ª do Tribunal do Júri dois dias depois de ser condenado a 18 anos de reclusão em regime fechado, pela morte do delegado Paulo Magalhães, alegando erro na sentença e que a decisão dos jurados foi contrária as provas.

José, mesmo depois de ser condenado, permanece em liberdade provisória mediante o uso de tornozeleira eletrônica e está proibido de se ausentar da comarca, ele deve se recolher no período noturno e só poderá sair, a um raio de 200 metros de sua casa, nos locais informados à Unidade Mista de Monitoramento Virtual da Agepen.