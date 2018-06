Julgamento do acusado por homicídio após briga generalizada será nesta terça

Na manhã desta terça-feira (26), será realizado o julgamento de Ivangelison Duarte Ajala, acusado de matar Kemis Rodrigues Andrades Rojas em 2014.

Segundo a acusação, na noite do dia 22 de agosto de 2014, na noite anterior ao homicídio, a vítima se dirigiu à casa de uma amiga, na companhia de outras pessoas. Eenquanto Kemis e amigos aguardavam na calçada, o Ivangelison os abordou, exigindo que se retirassem daquele local, porém não teve seu desejo atendido, dando início a uma briga generalizada.

De acordo com o Ministério Público, a vítima segurou o acusado pelas costas, com o intuito de apartar as agressões, momento em que Ivangelison gritou para seu primo que pegasse uma arma de fogo. Logo após, o primo do acusado voltou ao local dos fatos, com uma arma de fogo em punho, sendo que desferiu um disparo em direção à vítima, atingindo-a na região torácica. Após a execução criminosa, os acusados fugiram do local.

O juiz titular da vara, Carlos Alberto Garcete de Almeida, pronunciou o réu Ivangelison no crime de homicídio doloso com concurso de pessoas, em relação à vítima Kemis Rodrigues Andrades Rojas.

O coacusado foi submetido a julgamento no dia 7 de novembro de 2017, sendo condenado pelos crimes de homicídio e porte ilegal de arma de fogo à pena de nove anos e meio de reclusão e dez dias-multa. Após recurso, o réu foi condenado em definitivo a oito anos de reclusão e dez dias-multa. O julgamento será realizado pela 1ª Vara do Tribunal do Juri de Campo Grande.