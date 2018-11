Primeiro convidado da série de entrevistas do JD1 Notícias com postulantes a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso do Sul, o candidato Jully Heyder, falou sobre sua proposta de tornar a entidade independente.

O candidato que representa a chapa “Tempo de Ordem” também disse que, se eleito, vai trabalhar pela valorização e qualificação dos advogados. Heyder também quer transparência na OAB/MS.

Confira a entrevista na íntegra: