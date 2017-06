Junho começa com mínima de 8ºC em Mato Grosso do Sul

O mês de junho começou com frio em Campo Grande e no interior de Mato Grosso do Sul. Quem ainda não tirou os casos do armário, hoje é o dia para tirar. A quinta-feira (1°) amanheceu com termômetros marcando 12°C na Capital.

As temperaturas continuam em declínio até o final da semana. Em Campo Grande a temperatura mínima prevista é de 10°C e máxima é de 22°C. Já no Estado, a temperatura mínima chega a 8°C, na região sul, e a máxima não passa de 26°C.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas continuam em declínio devido a massa de ar frio no Estado. O dia amanhecer com névoa úmida e bancos de nevoeiro. Há pequena chance de chuva isolada nos extremo nordeste e sudeste do estado.