A Junta Militar de Nova Andradina está alertando sobre a existência de um falso aplicativo para celular que disponibilizaria o alistamento militar digital com a finalidade de guardar os dados dos usuários.

De acordo com informações Jornal da Nova, o aplicativo não oficial está se disponível através do APP PLAY STORE (aplicativo para celular) e utiliza indevidamente o símbolo do Exército. O comunicado foi emitido através do PRM 09-003 – Dourados MS(JSM-061).

Por isso, a secretária da Junta Militar de Nova Andradina, Márcia Regina Chaves Araújo Costa, solicita que, em hipótese alguma, as pessoas devem instalar o referido aplicativo, tão pouco solicitar qualquer documento militar através deste mecanismo, pois não existe Certificado Militar digital como aplicativo.