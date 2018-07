A Justiça do Rio aceitou a denúncia contra Antônio de Almeida Anaquim, que atropelou 18 pessoas, matando duas, entre elas um bebê de oito meses, em janeiro deste ano, na Praia de Copacabana, depois de atravessar a ciclovia. Ele vai responder por homicídio culposo (quando não há intenção de matar) e lesão corporal culposa.

Além do bebê, o motorista também provocou a morte do australiano Christopher John Gott, que estava no calçadão.

Na decisão, a juíza Alessandra de Araújo Bilac, da 40ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça, escreveu “é certo que o denunciado agiu de forma negligente, eis que, a despeito de estar plenamente ciente de seu problemas neurológicos decorrentes do quadro clínico de epilepsia de que é portador, e estando em tratamento médico desde a adolescência para evitar os recorrentes 'apagões', mesmo assim negou tal fato quando renovou de sua carteira de habilitação, deixando de se submeter a procedimento mais criteriosos no Detran”.

Antônio Anaquim agora será citado e deverá apresentar defesa no prazo de 10 dias após a citação pela Justiça.