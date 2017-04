Justiça autoriza Pão de Açúcar a abrir no dia do trabalho

Uma determinação da Justiça havia impedido que os supermercados da Capital abrissem no feriado de 1º de maio, dia do trabalhador, porém o Pão de Açúcar impetrou um mandado de segurança e conseguiu uma liminar que o permitirá abrir normalmente na próxima segunda-feira.

De acordo com advogado do grupo em Campo Grande, André Xavier, o Pão de açúcar requereu o mandado de segurança no TRT/MS (Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul) 24º região nesta sexta-feira.

Conforme Xavier a decisão foi proferida pelo desembargador do TRT, Francisco Chagas, ele disse ainda que mais duas grandes redes entraram com ação, o Walmart e Carrefour e que a decisão é definitiva.

“Não tem como essa decisão cair, pois já foi proferida pelo desembargador. Agora a loja em Campo Grande vai abrir de acordo com a decisão da gerência. Mais duas grandes redes fizeram o mesmo processo, mas até agora somente o Pão de Açúcar conseguiu ganhar”, acrescentou.

A decisão

A determinação atendeu ao pedido do Sindicato dos Empregados do Comércio de Campo Grande (SecCG). Após reunião, empresários que compõe a diretoria do Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Campo Grande (Sindsuper) decidiram acatar a decisão da justiça. A orientação do Sindsuper é de paralisar as atividades devido a decisão judicial.