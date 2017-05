Justiça bloqueia até R$100 milhões de cada investigado na Lama Asfáltica

Na quarta fase da Operação Lama Asfáltica, deflagrada pela Polícia Federal (PF) na manhã desta quinta-feira (10), a Justiça determinou o bloqueio de até R$ 100 milhões das contas bancárias de cada investigado.

As investigações comprovaram o enriquecimento ilícito de empresas e pessoas físicas no esquema de desvio de recurso público. De acordo com a PF, foram bloqueados bens de 41 empresas e pessoas físicas envolvidas no esquema. Entre os bloqueios estão contas bancárias, fazendas e imóveis.

A investigação comprovou também que juntas, as pessoas físicas envolvidas no esquema tiveram um acréscimo de R$160 milhões. E que os bens de um dos investigados quadruplicaram durante o período do esquema.