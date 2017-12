Justiça bloqueia milhões do ex-prefeito de Anaurilândia

A justiça fez um bloqueio milionário contra o ex-prefeito de Anaurilândia, Edom Carlos Gonzales, o pedido foi feito pela Promotoria de Justiça de cidade que entrou com ação de ressarcimento ao erário municipal, para que fosse feito o bloqueio de bens no valor de R$ 44.213.625,95 devido a diversas irregularidades administrativas praticadas por Edom durante sua gestão.

Segundo a ação judicial, com base no relatório de inspeção do Tribunal de Contas, verificou-se que o ex-Prefeito realizou vários saques em alta importância nos seus últimos dias mandato. Além disso, efetuou pagamentos a alguns servidores próximos em prejuízo aos demais em valores altos, deixou de elaborar balancetes mensais obrigatórios de setembro a dezembro/1996, não apresentou comprovantes de receitas, realização de crédito por antecipação de receita sem observar as normas legais, ausência de licitações e realização de licitações forjadas e contratação de servidores e sem pagamento.

Depois de apurado o valor do dano e corrigido até os dias atuais, foi feito o pedido de ressarcimento e bloqueio liminar de bens do Ex-Prefeito Edom no valor de R$ 44.213.625,95, e o pedido foi deferido judicialmente.

O bloqueio foi concedido devido ao risco de o dano ficar sem reparação em virtude da cifra milionária que ele importa.