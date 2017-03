A Justiça Federal decretou o bloqueio de até R$ 1 bilhão de 46 pessoas investigadas na Operação Carne Fraca, que apura irregularidades na fiscalização e na comercialização de carnes.

Segundo a Polícia Federal, fiscais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) recebiam propina para liberar licenças sem realizar a fiscalização adequada nos frigoríficos. A investigação indica que eram usados produtos químicos para maquiar carne vencida, e água era injetada nos produtos para aumentar o peso.

As carnes irregulares eram vendidas no Brasil e no exterior. Há também casos de papelão em lotes de frango e carne de cabeça de porco em linguiças.

Ao todo, 22 empresas são investigadas na operação, das gigantes JBS e BRF – que controlam marcas como Seara, Perdigão e Friboi – a frigoríficos menores como Master Carnes, Souza Ramos e Peccin. As autoridades não detalharam quais irregularidades foram cometidas por cada empresa.

As empresas afirmam que estão colaborando com as investigações e negam adulteração nos produtos.

Há ainda a suspeita de que os partidos PP e PMDB eram beneficiados com propina. O PMDB informou que desconhece o teor da investigação, mas não autoriza ninguém a falar em nome do partido. Em nota, o PP disse que desconhece o teor das denúncias e que "o partido apoia minuciosa investigação e o rápido esclarecimento dos fatos".

Foram emitidos 38 mandados de prisão - 34 contra funcionários públicos. Ao menos, 20 foram presos pela PF nesta sexta-feira (17), dia em que a operação foi deflagrada.

Ao todo foram expedidos pela Justiça Federal, 309 mandados de prisão preventiva, de prisão temporária, de busca e apreeensão e de condução coercitiva - quando o investigado é levado para depor.

A Polícia Federal deve passar um balanço da operação a partir de segunda-feira (20).

Escuta telefônica

O gerente de Relações Institucionais e Governamentais da BRF, Roney Nogueira dos Santos, foi preso na madrugada deste sábado (18) ao chegar ao Aeroporto de Guarulhos.

Durante as investigações, a polícia interceptou ligações telefônicas de Roney Nogueira, que tratavam de pagamento de propina a Dinis Lourenço, chefe do Departamento de Inspeção do Ministério da Agricultura em Goiás.

A prisão de Dinis também foi decretada.

De acordo com os investigadores, Roney Nogueira pediu a Dinis que interferisse para que a unidade da BRF na cidade de Mineiros, em Goiás, não fosse suspensa. A unidade produz carne de frango e peru e é identificada nos documentos apenas como "fábrica da BRF em Mineiros".

A polícia afirma que tinha sido descoberta na fábrica uma contaminação com a bactéria salmonella, que pode causar problemas de saúde e, em alguns casos, provocar morte.

Uma conversa gravada entre Roney e André Baldissera, diretor da BRF, também preso na operação, indica que Dinis Lourenço pediu apoio em uma campanha eleitoral para não suspender a unidade.

Roney: Eu vou contar o que ele pediu. Aí ele pediu o seguinte que hoje, ele tá, o Dinis tá pra assumir como o superintendente. Porque a bancada que cuida aqui do Ministério da Agricultura é do PDT. E para ele ficar como superintendente ou ficar ou ficar no SIPOA ele tem de dar resultado para a bancada do PDT. Ele pediu apoio da BRF aí nas eleições municipais, tá.

André: Ah, vamos fazer.

Roney: Agora eu vou cobrar ele. Entendeu. Se ele quer a minha ajuda, ele vai ter que bater no peito e conseguir isso aí pra gente. E se não conseguir, eu não consigo nada. Entendeu?

André: Essa é uma notícia muito boa.

SIPOA é o departamento do Ministério da Agricultura responsável pela fiscalização. Não há informação no documento se o apoio político foi efetivado, mas, segundo o juiz Marcos Josegrei, a unidade de Mineiros não foi fechada, pelo que tudo indica, pela influência de Roney Nogueira e André Baldissera.

Neste sábado, a fábrica amanheceu fechada.