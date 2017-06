Justiça determina detenção de envolvidos em morte do empresário

Walerson Ozorio, 21 anos, teve a prisão preventiva decretada por envolvimento na morte do empresário Ronaldo Batista dos Santos, 38 anos, na madrugada de segunda-feira (19), em Anastácio. Os dois adolescentes, que também tiveram participação no crime, serão encaminhados para a Unidade Educacional de Internação (Unei) de Corumbá.

A decisão do juiz Luciano Pedro Belaelli, deve permanecer até o julgamento como forma de evitar que os acusados fujam ou comprometam o andamento do processo. Walerson ficará recolhido preventivamente em Aquidauana, mas deve ser encaminhado pra a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen). Caso não houvesse vaga no sistema da Unei, os adolescentes deveriam ser liberados, mas como havia vaga na Unidade de Corumbá, eles serão levados para lá, onde ficarão até o julgamento.

Roubo seguido de morte

Ronaldo foi encontrado morto na piscina da sua casa com mão e pés amarrados na madrugada desta segunda-feira (19), em Anastácio. Uma corda de nylon estava amarrada em seu corpo e em um vaso que pesava aproximadamente 30 quilos, o que deixava o corpo submerso na piscina.

O empresário era dono do restaurante Estação Pantaneira, em Aquidauana.