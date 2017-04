Justiça determina paralisação de supermercados no feriado de 1º de maio

De acordo com a determinação da Justiça, os supermercados não poderão abrir no feriado de 1º de maio, dia do trabalhador. A determinação atende ao pedido do Sindicato dos Empregados do Comércio de Campo Grande (SecCG).

Após reunião, empresários que compõe a diretoria do Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Campo Grande (Sindsuper) decidiram acatar a decisão da justiça. A orientação do Sindsuper é de paralisar as atividades devido a decisão judicial.

De acordo com o diretor-secretário do SecCG, Nelson Benitez, não houve um acordo coletivo entre o sindicato patronal e o sindicato dos empresários. "O problema está na questão do reajuste salarial, eles querem dar somente 2,5% de reajuste", disse Nelson.

Ele ainda afirmou que o sindicato patronal quer tirar a folga dos funcionários, fazendo com que os trabalhadores cumpram horário de expediente nos feriados normalmente, sem folga ou qualquer outro benefício por trabalhar nos feriados.