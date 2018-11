Os primeiros modelos de máquinas de escrever, equipamentos de protocolo de petições, bingo utilizado para sorteio dos processos para distribuição de ações trabalhistas e o computador em que foi impressa a primeira folha de pagamento de magistrados e servidores são apenas algumas peças que fazem parte do Memorial da Justiça do Trabalho de Mato Grosso do Sul.

O resgate histórico faz parte das ações de valorização e preservação da memória do TRT da 24ª Região que completou, em janeiro, 25 anos de instalação em Mato Grosso do Sul. A visitação será aberta ao público durante o horário de expediente do Tribunal, das 11h às 17h, de segunda a sexta-feira. Para visitas em grupo, o horário deverá ser agendado, com antecedência, pelo e-mail [email protected]

Durante a solenidade de inauguração, um Acordo de Cooperação Técnica será assinado entre o TRT/MS e o Município de Campo Grande para que o Memorial passe a fazer parte do roteiro do City Tour Oficial da Capital. Também será lançada a 2ª edição do Livro JT24 no Curso da História de MS, que traz relatos sobre processos trabalhistas que marcaram a história do Estado.

O memorial será inaugurado na próxima segunda-feira (19), às 14 horas, na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, na Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira, 208, no Parque dos Poderes, em Campo Grande.