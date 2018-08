A Justiça do Trabalho, em parceria com o Ministério Público do Trabalho (MPT) e o Ministério do Trabalho (MT), promove a 3ª Semana Nacional de Aprendizagem. O evento, que começa nesta segunda-feira (13) tem o intuito de aumentar o número de aprendizes e combater o trabalho infantil.

Em Mato Grosso do Sul, existem cerca de quatro mil aprendizes contratados, o que representa apenas 31% da cota de aprendizagem prevista em lei.

Na próxima quinta-feira (16), em Campo Grande, será realizada a 3ª Feira de Aprendizagem de Mato Grosso do Sul, na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região. O evento vai reunir empresários da Capital e do Interior do Estado para falar sobre a lei do aprendiz e os cursos de qualificação oferecidos para os jovens.

A iniciativa faz parte do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) e do Tribunal Superior do Trabalho (TST).

De acordo com a ministra Kátia Arruda, a Semana de Aprendizagem ajuda a disseminar a cultura de que crianças e adolescentes devem ser afastados do trabalho irregular. "Queremos apresentar aos empresários as vantagens de ter esse tipo de profissional em seu ambiente de trabalho, aos jovens os benefícios do conhecimento e com isso multiplicar o número de jovens aprendizes", explica.