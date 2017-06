Justiça Eleitoral condena Zacarias em Bela Vista

O candidato derrotado nas eleições para a Prefeitura de Bela Vista, Gustavo Bianchi, o “Guto Zacarias” e seu vice no pleito de 2016, Antônio Flávio Barbosa Cabral, o “Pato”, foram condenados pela Justiça Eleitoral, à inelegibilidade por oito anos por captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico.

Além da inelegibilidade, Guto Zacarias e Pato, terão que pagar uma multo de R$ 25,00 por propaganda eleitoral antecipada. A ação foi ajuizada pelo prefeito Reinaldo Miranda Benites (PSDB) e pela coligação Bela Vista no Rumo Certo.

O prefeito e a coligação alegaram que em 22 de junho de 2016, Gustavo havia lançado sua pré-candidatura em evento com música ao vivo, churrasco e distribuição de bebidas. O evento contou com a presença do senador Waldemir Moka. Segundo os denunciantes, o evento ainda foi amplamente divulgado em sites de notícias e transmitido ao vivo por emissora de rádio no Paraguai, o que seria caracterizado como abuso de poder econômico, capacitação ilícita de sufrágio e propaganda eleitoral antecipada.