Justiça Itinerante chega aos Indígenas de Amambai

A Justiça Itinerante de Campo Grande estará com o ônibus da 8ª Vara do Juizado Especial no município de Amambai, realizando atendimento a população indígena de 20 aldeias, de nove municípios da região entre sexta-feira (15) e sábado (16).

A iniciativa de levar a esse tipo de atendimento até os locais mais longínquos não é nova. No mês de abril, a equipe do ônibus da Itinerante, sob o comando do juiz Cezar Luiz Miozzo, foi até a aldeia indígena Lagoinha, na comarca de Aquidauana, para realizar 55 conversões de união estável em casamento.

Desta vez, a ação da unidade móvel está com a pauta de 150 conversões de união estável em casamento, porém, se tiver solicitação ou questionamento por outros serviços prestados no ônibus, a equipe estará de prontidão para atender.

A ação integra a parceria do Tribunal de Justiça com o programa Caravana da Saúde Indígena, do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Importante lembrar que somente na cidade de Amambai, um terço da população é indígena.