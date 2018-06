Justiça libera policial preso em operação contra pedofilia

A Justiça de Mato Grosso do Sul revogou a prisão preventiva e reestabeleceu o cargo do policial civil Paulo Manoel Eugênio Elesbão Silva, 36 anos, que foi preso no mês passado durante a Operação Luz da Infância. A decisão foi publicada nesta segunda-feira (4), no Diário Oficial do estado.

Conforme a publicação, a decisão de liberdade provisória foi concedida pelo juiz Marcelo Ivo de Oliveira, da 7ª Vara Criminal. O decreto afirma que afastou compulsoriamente o investigador, e com determinação poderá retonar as atividades na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), centro. Além da entrega do distintivo, desbloqueio de acesso às informações da polícia e arma.

Segundo a operação, o servidor foi preso com arquivos de imagens e vídeos de pornografia infantil. Ele também responde por divulgar e vender conteúdo pornográfico envolvendo crianças. O casos segue em segredo de Justiça.