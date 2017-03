Justiça manda invasores deixaram Dahma

Na manhã desta quinta-feira (16) durante protesto na frente da casa da Deputada Tereza Cristina, manifestantes contrários a reforma da previdência receberam das mãos de uma oficial de justiça uma ordem de reintegração de posse. De acordo com informações a ordem veio após administração do Residencial Dahma entrar na justiça.

A assessoria de comunicação da Fetems (Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul) informou que a categoria já está tomando todas as medidas jurídicas cabíveis e irá recorrer da ordem judicial. A decisão é da juíza Elizabeth Anache. A ordem de remoção dá prazo de 24 horas para os manifestantes saírem do local, sob pena de multa diária de R$ 20 mil.

Manifestação

As manifestações começaram em todo o país nesta quarta-feira (15 com o objetivo de barrar as mudanças na Reforma da Previdência, projeto do presidente Michel Temer que trata de mudanças na aposentadoria dos trabalhadores brasileiros. O texto da PEC é criticado, pois, aumenta o tempo de contribuição e de acesso à aposentadoria.

Em Campo Grande, os atos começaram às 8h em frente à ACP ( Sindicato Campo-Grandense dos Profissionais da Educação Pública) e seguiram para a praça Ary Coelho. Por volta das 10h30, um grupo de cerca de 600 pessoas foi para frente do condomínio Damha, onde mora o deputado federal Carlos Marun, relator da Comissão Especial de análise da PEC que trata sobre a reforma na Câmara Federal.

Os manifestantes, que chegaram em ônibus escolar, permanecem acampados no local e prometem resistir até domingo (19).