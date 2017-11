Justiça manda prender motorista de acidente que matou advogada

A juíza de plantão do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), Eucélia Moreira Cassal, em análise a representação criminal apresentada pela Autoridade policial, decretou a prisão preventiva de João Pedro da Silva Miranda Jorge. A decisão aconteceu na madrugada desta sexta – feira (3) durante análise do processo.

João Paulo é acusado pelos crimes de homicídio culposo na direção de veículo, lesão corporal culposa na direção de veículo, além de omissão de socorro e afastar-se do local do acidente para fugir à responsabilidade criminal ou civil.

Os fatos se deram por volta das 00h24, da última quinta-feira (2), no cruzamento da avenida Afonso Pena e rua Furnas, em frente ao Shopping Campo Grande, quando o veículo conduzido por João, uma caminhonete Nissan Frontier, colidiu com o veículo VW/FOX conduzido pela advogada Carolina Albuquerque Machado, que estava acompanhada de seu filho, uma criança, de 4 anos, resultando na morte da condutora do veículo Fox e lesões em seu filho.

A magistrada, titular da 3ª Vara Criminal, ordenou a prisão cautelar do apontado condutor do veículo caminhonete, por entender pela gravidade concreta dos fatos, gerador de abalo à ordem pública, diante do óbito de uma jovem e das lesões sofridas por uma criança de tenra idade, quando o condutor apontado, segundo consta das investigações, desenvolvia alta velocidade, colocando em risco vários transeuntes os quais, inclusive, relataram conduta agressiva do condutor na direção de seu veículo, além de aparentar estar alcoolizado, ter deixado o local dos fatos sem auxiliar no socorro das vítimas e sem prestar esclarecimentos à Autoridade Policial até o momento da decisão proferida.

A ordem de prisão pende da localização do condutor, pela Autoridade Policial, para seu cumprimento. O caso foi registrado junto à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário e concluídas as investigações, será apresentado ao Ministério Público Estadual para as providências quanto ao oferecimento de eventual ação penal.