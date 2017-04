Justiça manda soltar sete suspeitos de participação em assalto milionário no Paraguai

A Justiça mandou soltar, na noite desta quarta-feira (26), sete dos 15 presos suspeitos de participar do assalto milionário a sede da empresa de transportes de valores Prosegur, no município paraguaio de Ciudad del Este, no começo desta semana.

Segundo informações da Polícia Federal (PF), que participa da Operação Resposta Integrada que investiga o caso em conjunto com autoridades paraguaias, 14 suspeitos foram presos na segunda-feira (24) e na terça-feira (25), e um suspeito foi preso ontem (26). Cinco suspeitos estavam presos em Foz do Iguaçu e dois estavam presos em Guaíra, no Paraná.

A Polícia Federal não deu detalhes sobre as decisões judiciais, que entenderam que não havia vinculação destes suspeitos com o assalto. De acordo com a PF, três suspeitos morreram durante confrontos com as forças de segurança.

Maior roubo do país

O roubo ocorreu na madrugada de segunda-feira (24) na sede da Prosegur. Um grupo formado por cerca de 50 pessoas abriu um cofre com uso de explosivos e fuzis antiaéreos, em um roubo que durou mais de três horas e que ficou registrado em dezenas de registros amadores, nos quais é possível ver o incêndio de veículos, som de tiros e explosões.

O jornal La Nación do Paraguai informou que o assalto foi liderado por membros da facção criminosa brasileira Primeiro Comando da Capital (PCC), que também teriam atacado a sede da polícia e do governo. A imprensa do Paraguai tratou o caso como o maior assalto da história do país.