“O adiamento das eleições causará danos de difícil ou incerta reparação para a OAB-MS e para a classe de advogados do estado de Mato Grosso do Sul (MS), em razão disso, a decisão que deferiu a medida liminar deve ser reconsiderada.” Nesses termos o juiz federal Pedro Pereira dos Santos reconsiderou a sentença tomada na segunda-feira (12) de adiar por, no mínimo, cinco dias as eleições que ocorreriam dia 20 de novembro.

O magistrado havia proferido a decisão em face a solicitação do candidato à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso do Sul, Jully Heyder, que solicitava a listagem dos advogados da seccional aptos a votar nas eleições da Ordem deste ano.

Nesta terça-feira (13), reconsiderou a decisão e manteve a disputa do pleito para próxima terça-feira (20).