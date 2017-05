Justiça nega liberdade a funcionário de filho de desembargadora preso por tráfico

A justiça negou nesta terça-feira (9) o pedido de extensão da liminar a Cleiton Jean Sanches Chaves, funcionário de Breno Fernando Solon Borges, de 37 anos, filho da desembargadora Tânia Garcia Freitas Borges, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, preso no início de abril por tráfico de drogas.

A defesa de Cleiton peticionou nos autos pleiteando a extensão dos efeitos da ordem de liminar concedida em favor de Isabela Lima Vilalva, namorada de Breno que foi colocada em liberdade no dia 29 de abril após a concessão de um Habias Corpus. O desembargador Ruy Celso Barbosa Florence, porém, indeferiu o pedido.

O desembargador destaca que no caso de Isabela a liminar foi ratificada “considerando especificamente as condições pessoais da paciente e a dúvida sobre seu conhecimento acercados produtos ilícitos apreendidos”, já que ela estava no veículo como passageira e nele não haviam drogas.

Diferente de Cleiton que “encontrava-se conduzindo o veículo onde estava armazenada a maior parte do ilícito (droga), em compartimento adrede preparado, tendo em seu interrogatório confirmado que inclusive ajudou o corréu Breno a engatar no veículo deste a carretinha onde estavam armazenadas as munições e parte da droga”.

Cleiton e Breno estão presos na Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas desde o dia 8 de abril.