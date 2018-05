Justiça suspende prova de digitação do concurso da Polícia Civil

Uma liminar proferida pelo desembargador do Tribunal de Justiça Estadual, Marcos José de Brito Rodrigues e comissionado com 11 candidatos, suspendeu a prova de digitação de agentes da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prevista para este domingo (20). A decisão foi suspender a prova para evitar prejuízos aos convocados.

“Visando evitar maiores prejuízos aos candidatos convocados a realizar a mencionada Fase, especialmente no tocante aos residentes fora do município de Campo Grande e que se deslocaram ou que se encontram em deslocamento para a participação na Prova Prática de Digitação", diz a suspensão.

O edital publicado na última terça-feira (15) exigia que os candidatos digitassem dois mil caracteres em até cinco minutos. Na prática, seriam 400 toques por minuto ou seis toques por segundo. A prova aconteceria na Unigran da Abrão Júlio Rahe, 325, no centro da Capital. A nova data será publicada nesta semana pelo Diário Oficial.