Juti recebe R$ 11,4 milhões em investimentos do Governo do Estado

O Governo do Estado entregou ontem (21), no município de Juti, R$ 11.386.695,26 milhões em obras que contemplam desde unidades habitacionais a serviços emergenciais de infraestrutura urbana. As obras foram entregues pelo secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, que representou o governador Reinaldo Azambuja no evento. “Entregamos para o município obras significativas. Além das casas que vão atender pessoas em situação vulnerável, entregamos obras de infraestrutura urbana que podem ser consideradas emblemáticas. Essa contenção de erosão, por exemplo, é umas das principais obras e só nela investimos mais de 4 milhões de reais. Fizemos tudo com muita responsabilidade para garantir uma boa obra e a segurança de que este tipo de evento não vai mais acontecer”, disse o secretário Miglioli, referindo-se aos estragos provocados pelas fortes chuvas de 2015 e que provocaram entre outros danos, a erosão.

A primeira entrega ao município foram as 100 moradias do Conjunto Habitacional Residencial Juti que irão atender pessoas em situação de vulnerabilidade social. O projeto faz parte do Programa Minha Casa Minha Vida (PCMV) e contou com recursos federais, estaduais e municipais totalizando investimentos da ordem de R$ 5.031.502,00. As residências contam com 45,47 m2 e possuem dois quartos, sala, cozinha e banheiro.

Em seguida foram entregues as obras de infraestrutura urbana. A maior delas e que recebeu grandes investimentos foi o serviço de drenagem de águas pluviais e contenção de erosão, cujos investimentos chegaram a R$ 4.462.065,73. O município também recebeu na infraestrutura, as obras emergenciais do sistema de água e esgoto, também levados com as chuvas de 2015. Os investimentos somam R$ 1.308.584,12. “Nesta obra de contenção de erosão utilizamos 100% de recursos próprios, do Fundersul”, contou Miglioli.

O Governo do Estado também entregou para o município a pavimentação de um importante acesso a loteamentos sociais, o trecho de entrada para a Vila Morena, que atualmente tem 30 moradias em construção. Ao todo foram investidos R$ 584.543,41 e contemplados 749,40 m com pavimentação e drenagem.

“Só temos a agradecer ao Governo por não medir esforços em nos ajudar”, disse a prefeita de Juti, Isabel Cristina Rodrigues.

Naviraí

O município de Naviraí também foi contemplado investimentos na tarde de hoje. O secretário Miglioli, representando o Governo do Estado, realizou a entrega de uma UTI móvel, resultado de emendas parlamentares e recursos do município, no valor de R$ 238 mil, e assinou a renovação do contrato de concessão de atendimento dos serviços de água e esgoto da Sanesul.

Para o prefeito do município, Leonardo Matos, o apoio do Governo do Estado tem sido determinante no desenvolvimento do município. “Esse é o Governo que mais fez por Naviraí até hoje. Temos em Naviraí mais de 40 milhões em obras em andamento e isso por si só já mostra a importância que o Governo tem dado para o nós”, finalizou.