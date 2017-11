Os novos conselheiros do TCE-MS (Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul), Flávio Kayatt e Márcio Monteiro foram empossados ao cargo. O ato da posse foi realizado em uma sessão especial presidida pelo conselheiro Waldir Neves que oficializou os dois novos conselheiros. A solenidade de posse aconteceu na tarde desta segunda-feira (13) na sede do Tribunal.

Para assumir o cargo no TCE-MS, Kayatt renunciou ao mandato de deputado estadual na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (AL-MS), e Márcio Monteiro deixou o cargo de secretário estadual de Fazenda e renunciou também ao mandato de deputado federal.



Participaram da sessão os conselheiros Ronaldo Chadid, vice-presidente do TCE-MS, Iran Coelho das Neves, corregedor geral, Jerson Domingos, o Procurador Geral do Ministério Público de Contas, João Antônio de Oliveira Martins Júnior, o Procurador Geral Adjunto do MPC, José Aêdo Camilo, os auditores do corpo especial e conselheiros substitutos, Patrícia Sarmento, Leandro Lobo e Célio Lima. A posse foi acompanhada ainda pela conselheira aposentada Marisa Serrano, familiares dos novos conselheiros e diretores da Corte de Contas.

O presidente da Corte de Contas, Waldir Neves, destacou o trabalho e a experiência que os novos integrantes têm na história política do Estado bem como na gestão pública além de chegarem para assumir uma nova missão dando um exemplo de cidadania com a causa pública.

“Após conversarmos com os conselheiros Márcio Monteiro e Flávio Kayatt, ao invés de fazermos algo solene que ostente e demonstrando simplicidade, resolvemos fazer uma cerimônia de posse mais simples, em respeito ao momento de crise em que vive a sociedade. O que nos deixou ainda mais orgulhosos, pela modéstia dos novos conselheiros”, ressaltou Waldir.

O ex-deputado Kayatt foi nomeado para o cargo de conselheiro do TCE-MS, pelo então governador Reinaldo Azambuja no dia 10 de novembro, ocupando a vaga deixada pela conselheira aposentada Marisa Serrano. Flávio foi escolhido para a vaga de conselheiro pertencente à Assembleia Legislativa, em uma aprovação unânime pelos deputados estaduais.

Na cerimônia de posse o conselheiro afirmou que, com seus 22 anos de vida pública e com sua formação em administração, “a sociedade pode esperar que seu trabalho na Corte será com muita ética, equilíbrio, bom senso, e estou preparado para honrar o Tribunal de Contas e aos municípios em que terei a missão de realizar as inspeções”.