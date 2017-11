Uma WV/Kombi ficou totalmente destruída depois de ser consumida pelo fogo em uma oficina na manhã de quarta-feira (29) em Ivinhema – a 298 km de Campo Grande.

De acordo com o site Nova News, o automóvel com placas de Capital, começou a pegar fogo em uma oficina, onde o dono do carro teria levado a Kombi para manutenção. Logo que o utilitário começou a pegar fogo, populares afastaram o automóvel e colocaram no meio da rua para que outros veículos não fossem atingidos pelas chamas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e pelo menos dois mil litros de água foram usados para conter o fogo. O proprietário da Kombi disse que comprou o veículo na última terça-feira (28) em Campo Grande. Ninguém ficou ferido.