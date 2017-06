Vídeo: Kombi pega fogo e motorista estima prejuízo de R$ 10 mil

O veículo estava carregado com 56 caixas de pães avaliadas em R$ 2 mil

José Laurindo, de 52 anos, teve um prejuízo de R$ 10 mil depois que sua VW Kombi, ano 1982, pegou fogo e ficou com a parte de trás toda destruída. O fato ocorreu na tarde dessa sexta-feira (23) na Avenida Interlagos no bairro Albuquerque – região sul de Campo Grande. O motorista estava carregado com 56 caixas de pães e dessas 34 foram salvas.

Laurindo conta que estava descendo pela Rua Ramalho Ortigão para pegar a Avenida Interlagos. Nesse momento o condutor da Kombi lembra que o veículo começou a falhar. Ao entrar na avenida sentido a rotatória da Coca Cola, algumas testemunhas que estava próximo do local começaram a alertar José de que o seu veículo estava em chamas.

“Graças a Deus estou bem, não é a primeira vez que isso me acontece. O problema foi no motor, uns dias atrás eu a mandei [a Kombi] em uma retificadora para arrumar e depois disso ficou com problemas”, disse Laurindo.

“Agora tenho que mandar reformar, devo gastar uns R$ 10 mil para arrumar o motor e a lataria. Não sei como vou fazer isso, pois não tenho todo esse dinheiro”, revelou.

A carga de pães estava avaliada em R$ 2 mil, mas R$ 800 foram salvos, segundo o motorista do veículo.

Bombeiros suspeitam da parte elétrica

De acordo com os militares do Corpo de Bombeiros, foram gastos 500 litros de água para controlar as chamas. Os militares disseram ainda que um curto circuito na parte elétrica pode ter provocado o incêndio.

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) e a Guarda Civil Municipal foram acionados para controlar o trânsito. Apesar do estado em que ficou o veículo ninguém ficou ferido.

Veja o vídeo: