Uma Kombi pegou fogo nesta terça-feira (29), enquanto esperava na fila para abastecer. O caso aconteceu no município de Dourados, ao lado das bombas do estabelecimento.

De acordo com a Rádio 94 FM, o veículo pegou fogo e foi retirado do posto de combustível por funcionários, com o intuito de evitar que as chamas se espalhassem pelo local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. Apesar do fogo, ninguém ficou ferido. As chamas foram contidas logo em seguida.