Laboratório Municipal deve funcionar em prédio novo dentro de 150 dias

O funcionamento do Laboratório Municipal no prédio antigo, localizado na Avenida Calógeras, em Campo Grande está com os dias contados. Isso porque segundo a assessoria de comunicação da Prefeitura de Campo Grande o LABCEN deve ser transferido para um outro imóvel em um prazo de 150 dias.

O motivo não é novo, já que não é de hoje que o atual prédio está com condições estruturais precárias. Vistorias do MPE-MS (Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul) detectaram diversas irregularidades no prédio. Há meses sem receber reagentes para realizar exames de sangue e urina o local precisou até, por falta de controle, jogar fora cerca de seis mil tubos de sangue que estavam no laboratório.

O novo local de funcionamento ainda está sendo definido, de acordo com a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), mas segundo a própria secretaria “existe um indicativo de que o laboratório passará a funcionar no prédio da Policlínica Odontológica da Vila Cruzeiro – que também deve receber readequações”.

A Sesau destaca ainda que a “transferência para a Policlínica seria uma das alternativas mais viáveis, pelo fato do imóvel ser próprio e o custo da reforma seria baixo. Mas, tudo isso ainda está sendo avaliado”.

A previsão com a nova estrutura, é de que o laboratório possa operar com sua capacidade normal que é de 200 a 300 mil exames por mês.