Ladrão de carro troca tiros com PM e morre no hospital

Diogo Santos Oliveira da Silva, de 24 anos, foi morto pela Polícia Militar após roubar um carro. O criminoso foi interceptado pelo grupamento de motocicleta da Força Tática do 10º Batalhão na noite desta quarta-feira (28) na Rua da Divisão próximo ao Jardim Monte Alegre - região sul da Capital. No momento da abordagem o criminoso atirou nos policiais, que revidaram.

De acordo com o registro policial, Diogo roubou um carro no Bairro Universitário. O caso foi repassado via CIOPS aos policiais, no momento em que a equipe se dirigia até o local do crime encontrou o carro passando pela rua da Divisão.

Oliveira, que conduzia a VW Saveiro roubada, parou em um semáforo, ao perceber a presença dos policiais tentou fugir batendo em outros carros. Houve a ordem de parada, mas o criminoso não obedeceu e, com um revolver calibre 38, atirou nos militares. A polícia reagiu e também atirou em Diogo.

Jovem criminoso morreu no hospital

O jovem foi levado ao Hospital Regional, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu minutos depois. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, Santos tinha várias passagens e era fugitivo do sistema prisional. No local, onde houve a troca de tiros, a Polícia Civil, além do revolver do criminoso, achou também oito capsulas deflagradas de munição .40, e no bolso do rapaz encontrou uma porção de maconha.

Diogo que tinha o apelido de “tucho”, foi apontado pela polícia como sendo um dos envolvidos pela morte Thiago Viçosa Martins, de 24 anos, durante um assalto há dois anos. O caso da morte de Santos foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Piratininga como homicídio decorrente de oposição a intervenção policial.