Wellington de Oliveira Custódio, de 23 anos, morreu e o seu comparsa, de 19 anos, ficou ferido durante uma tentativa frustrada de assalto contra um casal, no bairro Jardim Alvorada, em Três Lagoas.

De acordo com informações do site JP News, o casal estava sentado juntamente com a família em frente de uma residência, por volta das 18h10, quando a dupla chegou numa moto, anunciando o assalto.

Wellington desceu da moto e arrancou violentamente a corrente do pescoço da mulher. Ele exigiu que o casal entregasse o dinheiro e outros objetos de valor, quando se descuidou e o homem agarrou a sua arma, iniciando uma luta corporal no meio da rua.

No momento da confusão, o jovem, de 19 anos, também desceu da moto e começou a disparar tiros em direção ao homem, que brigava com Wellington. Mas os tiros, segundo testemunhas acertou o bandido. Os disparos acertaram o abdômen de Wellington.

Após ser atingido, o assaltante ferido, largou a vítima e revidou os tiros contra o seu comparsa, que foi atingindo na altura dos ombros, que mesmo ferido montou na moto e fugiu do local. O outro assaltante caiu na calçada, morrendo no local.

A Polícia Militar foi chamada para ir até o local, que isolou a área até a chegada da Perícia Civil. Uma arma calibre 32 com seis munições deflagradas foi encontrada ao lado do corpo da vítima.

Enquanto os policiais realizavam os procedimentos de isolamento da área, o setor de investigações receberam informações de que uma pessoa com ferimentos nos ombros deu entrada em uma unidade de saúde. No local, uma equipes da Rondas Táticas do Interior (Rotai) foi até o hospital, e identificaram o suspeito de ter participado do crime.

Aos policiais, ele relatou que a motocicleta usada no assalto era roubada. Segundo os médicos, a munição ficou alojada perto do pulmão direito do assaltante.

Após a confissão da participação, o assaltante foi detido em flagrante. O caso será investigado pela Polícia Civil local.