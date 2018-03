Ladrão invade e furta fazenda

Na segunda-feira (12) uma fazenda, em adourados, foi alvo de uma ladrão. O proprietário ficou fora durrante todo o dia e quando retornou encontrou a casa toda revirada.

De acordo com informações do site Dourados News, Marcio Pereira da Cruz (36) procurou a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de dourados no final da tarde de segunda-feira para denunciar o furto de sua residência, localizado em uma fazenda, na qual vive a mais de 18 anos.

Segundo a vítima ele saiu pela manhã e retornou por volta das 17h. E ao chegar percebeu a porta dos fundos estourada e do interior da casa levados uma televisão 36 polegadas, ventilador, botijão de gás, dois quilos de carne, aparelho toca-CD, secador de cabelos e R$ 250, além de três frascos de perfumes.

O caso foi registrado como furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo e será investigado.