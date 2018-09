Um ladrão – ainda não identificado –, matou um boi da Fazenda Espadilha, localizada no município de Iguatemi e levou apenas as duas paletas e os dois quartos do animal. O caso foi registrado nesta segunda-feira (17). Os restos mortais do bovino foram encontrados pelo fazendeiro Caio Coimbra.

De acordo com o boletim de ocorrência, durante uma vistoria de rotina, Caio constatou que um bovino macho que tinha 24 meses de idade e pesava 230 quilos havia sido abatido.

Conforme o registro, o autor levou apenas as paletas dianteiras e os quartos traseiros, deixando o restante da carne do animal, carcaça e barrigada no local.

Ainda segundo a ocorrência, o fazendeiro acredita que o animal tenha sido abatido na madrugada de hoje, pois, a carne estava “fresca”. O local onde o bovino foi encontrado é próximo da Aldeia Cerrito. O animal estava avaliado em R$ 1.900,00.