Quatro ladrões arrombaram uma residência, localizada na zona rural de Bandeirantes, roubaram e agrediram um idoso de 74 anos. O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (9).

De acordo com o Dourados News, a vítima estava dormindo quando, por volta das 3h, acabou sendo surpreendido pelo grupo. Uma mulher estava entre os bandidos.

Conforme o site de notícias, após as agressões, os suspeitos fugiram levando bicicleta, documentos e R$ 1 mil do idoso. Não há informações sobre as características físicas dos autores.