Ladrões arrombaram a catedral “Sagrado Coração de Jesus” no município de Três Lagoas – 326 km distantes de Campo Grande – e levaram R$ 1,500 em dinheiro do local. O caso aconteceu na madrugada da última segunda-feira (14).

De acordo com Perfil News, o alarme da igreja disparou por volta das 4h30. Agentes da empresa de segurança estiveram no local, contudo, não constataram nada de errado.

Segundo o site, lá pelas 6h30, funcionários da Catedral notaram que uma das portas do lado estava com o vidro quebrado e havia marcas de sangue na fechadura. Ao entrarem, eles constataram a falta do dinheiro.

O caso foi registrado na 1ª delegacia de Polícia Civil.