Ladrões de gado são identificados e presos

A Polícia Civil de Nova Andradina conseguiu identificar os autores de furtos de gado que vinham ocorrendo na região, por meio da Seção de Investigações Gerais (SIG), depois de realizar diligências que se estenderam por vários dias.

Mesmo que esse fato seja considerado um crime de difícil solução devido ao fato de que normalmente não há vigilância do gado, os investigadores criminais conseguiram identificar os autores do crime e recuperar todas as cabeças furtadas.

O crime foi comunicado à Polícia Civil com a informação inicial de que seriam 42 cabeças furtadas, mas que na verdade foram apenas sete, segundo a própria vítima informou, posteriormente, depois de conseguir contar o rebanho, achando vários animais espalhados por outras regiões da propriedade.

Segundo o delegado André Luiz Novelli, dois homens, que só foram divulgadas as iniciais dos nomes e como eram conhecidos popularmente, J.S., o “Joãozinho” e M.R.C., o “Badé”, já conhecidos no meio policial, eram considerados os suspeitos de uma tentativa de furto ocorrida em janeiro deste ano, ocasião em que, devido a problemas com caminhão que iria embarcar o gado, não foi possível concretizar o delito, embora os animais já estivessem presos na mangueira.

Segundo informações do Nova News, o delegado disse que os autores deverão responder a processo por crime previsto no Art. 155, § 6º do Código Penal, com pena de dois a cinco anos de reclusão. O envolvimento de outras pessoas está sendo apurado pela investigação, pois além de Joãozinho e Badé, os policiais civis apuraram a existência de compradores, agenciadores e até administradores de fazendas com conhecimento da procedência criminosa de reses furtados. Essas pessoas deverão ser interrogadas nos próximos dias.

Com o esclarecimento desse caso, a Polícia Civil espera elucidar também outros furtos que vem ocorrendo na zona rural, não apenas de bovinos, mas também de ração animal e sal mineral.