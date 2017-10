Ladrões fazem “arrastão” em veículos em Dourados

Quatro veículos foram furtados em Dourados durante o domingo (23), segundo os boletins de ocorrências registrados no 1º Distrito Policial. Três motos e um veículo acabaram levados pelos bandidos.

Segundo o site Dourados News por volta de 5h de domingo (22), mulher de 25 anos estacionou a Honda CG Titan 125cc, placa KAN-6937 na Avenida Marcelino Pires, próximo ao shopping, e ao retornar, às 14h, não encontrou sua moto.

As 16h, motorista de um Fiat Strada branco, HRI-8853, deixou o veículo que apresentou problemas mecânicos estacionado na Rua Major Capilé e às 4h desta segunda-feira (23), percebeu o furto.

No Parque Antenor Martins, região do Jardim Flórida, rapaz deixou a Honda CG Titan azul, placa HRK-6391 por volta de 17h e ao voltar, cinco horas depois, não mais a encontrou no local.

Por fim, às 18h, após estacionar a Yamaha Lander, MDT-2225 na rua Manoel Santiago, Parque Alvorada, retornou para busca-la às 5h desta segunda e notou que havia sido levado por criminosos.

Todos os casos foram denunciados no 1º Distrito Policial de Dourados e serão investigados.