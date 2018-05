Ladrões furtam carro funerário e abandonam após pneu estourar

Criminosos roubaram um carro funerário da Pax Ivinhema na madrugada desta segunda-feira (14), em Deodápolis e abandonaram o veículo na cidade de Glória de Dourados após o pneu do automóvel estourar nesta manhã.

O veículo foi encontrado por populares que acionaram a polícia. Em entrevista ao JD1 Notícias, Windila Crsitiana da Cruz, funcionária da Pax, disse que o veículo foi furtado da frente da residência do motorista.

Windila informou que o funcionário leva o veículo para a casa todos os dias e, por volta das 23 horas de domingo, chegou e foi dormir, ao acordar, deu falta do veículo.

Ele foi encontrado abandonado em uma região urbana de Glória de Dourados com um dos pneus estourados. “Acreditamos que eles podem sofrido alguma acidente com o carro e abandonaram no local”, afirmou a funcionária.

O veículo em si, é o único carro funerário da empresa de Ivinhema que atende o município de Deodápolis.

Os criminosos ainda não foram localizados.