Ladrões furtaram mel na fazenda Meia Lua, localizada no município de Sidrolândia – 71 km distantes de Campo Grande – e voltaram para levar colmeias. O caso aconteceu na quarta-feira (9).

De acordo com Sidrolândia News, a vítima foi informada que o cadeado do portão do local havia sido arrombado, e chegando à fazenda o apicultor percebeu que 16 colméias tinham sido furtadas. Marcas de pneus indicam que o veículo tomou rumo a Campo Grande.

A vítima ainda contou que há algumas semanas os criminosos teriam levado cerca de 80 a 100 kg de mel.

Ainda segundo o site de notícias, outro apicultor da região juntamente com a vítima passou informações de um suposto acusado á Policia que esta investigando o caso.