Ladrões invadem fazenda matam gado e roubam a carne

Durante a madrugada de terça-feira (12) a fazenda “Vovó Josefa”, em Nova Andradina, foi invadida e teve um boi da propriedade abatido, a carne do animal foi roubada. Antonio Inácio da Silva Ferreira (48) que é administrador da fazenda foi que reportou o crime.

Conforme o boletim de ocorrência, Antonio relata que estava caminhando pela propriedade como de costume quando notou os restos (cabeça e barrigada) de um boi gordo, o qual, pelas características, havia sido abatido horas antes, provavelmente durante a noite.

Segundo o administrador no crânio do animal existiam dois orifícios de entrada, indicando que o animal foi abatido com emprego de arma de fogo. E havia rastros de pneu na estrada que beira a cerca do lado de dentro da propriedade. Mas devido ao fluxo de caminhões da usina, não há como dizer o rumo tomado pelos ladrões.

Antonio não pode fornecer outras informações que pudessem auxiliar na identificação do(s) autor(es). A propriedade é parte do espólio de Pedro Tacaci.