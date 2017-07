Imagens fortes: ladrões matam ex-vereador Cristóvão Silveira e esposa

O ex-vereador Cristóvão Silveira e sua esposa, Fátima Silveira, foram assassinados nesta terça-feira (18). Ambos foram mortos numa propriedade de Silveira na região do "Aguão", zona rural da capital .

O latrocínio aconteceu para roubar uma camionete L-200 do ex-vereador e teve a participação do próprio caseiro. Ferido, o caseiro foi levado a uma unidade de saúde, que informou a polícia.

Ainda não se sabe se o carro de Silveira já estaria na Bolívia.

Segundo informações de amigos do casal, o crime foi violento. "Foi um horror, foram mortos a pauladas", descreve. Além de pauladas, a esposa do ex vereador, Fátima, tinha sinais de ter sido violentada.

Os autores foram presos presos em Anastácio e estão sendo trazidos para Campo Grande. A polícia trabalha no caso desde as 13h de ontem. Mais detalhes em instantes.





Matéria atualizada às8h40