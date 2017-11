Lama Asfáltica- Estratégia de driblar STJ e STF foi antecipada pelo Jd1 em junho

No dia 22 de junho, o Jd1 notícias.com , trouxe ao público , a estratégia traçada por órgãos de investigação, de evitar denúncias a qualquer autoridade com forum privilegiado. A matéria toda rascunhada junto a fontes que atuam diretamente na investigação se materializou hoje. Nenhum dos presos ou arrolados, tem mandato. Todos estão alcance da justiça federal e estadual local. Isso não ocorreu por acaso.

Força tarefa da Polícia Federal, JBS e Lama Asfáltica. O que vem por ai?

Da redação Quinta, 22 de Junho de 2017 - 14:02

Desde o advento da delação do empresário Wesley Batista (irmão de Joesley), que trouxe a crise política para o centro da cena em Mato Grosso do Sul, que Campo Grande se transformou numa central de boatos. Todos os dias são feitas previsões de quem será preso, e de tudo que está por ocorrer. Algumas visões se confirmam, mas a maioria delas ainda não acontecerão de imediato.

Pelo menos é o que fontes, diretamente envolvidas nas investigações, de uma outra questão, a "lama asfáltica", afiançaram em off ao JD1 Noticias.com.

Na delação de Wesley, na qual são citados o governador Reinaldo Azambuja e seus antecessores André Puccinelli e Zeca do PT, as providências iniciais ainda não aconteceram. Isso por que o STJ (Superior Tribunal de Justiça), não iniciou investigação sobre os fatos relatados e para a PF não foi feito qualquer pedido de diligencia ou delegaram atribuição para tomar providências sobre os fatos, e assim deve ser, pois por ter o governador do estado Reinaldo Azambuja citado, qualquer solicitação deve ser determinada pela corte de Brasília.

Existe, no entanto, um outro fato que deve começar a preocupar muito mais os citados numa outra operação, e que se emenda com a delação de Wesley. No dia onze de maio , a Policia Federal, dentro da "Operação Maquinas de Lama", braço da "Lama Asfáltica", recolheu rica documentação em um dos escritórios do JBS em São Paulo. Preliminarmente muitas das informações coletadas vão ao encontro da deleção de Wesley, e com um detalhe diferenciador, estão dentro de outra operação já em andamento e que independe do aval ou da solicitação de qualquer outra autoridade judiciária de corte superior. Ou seja, qualquer prisão, condução, intimação ou busca e apreensão, será deliberada única e exclusivamente em Campo Grande.

O material apreendido neste dia é farto e comprova alegações que teriam sido citadas apenas verbalmente em delações.A extensão e as conexões que estão se estabelecendo a partir daí seriam tão claras que algumas condições operacionais devem alterar-se.

A Lama Asfáltica por exemplo, não acabará mais tão cedo e deverá ser desdobrada em dois braços, um deles para o caso de algum fato a ser investigado recair sobre o atual governador ou outros com foro privilegiado, servindo exclusivamente para tal, isso para evitar que toda a investigação feita até agora vá para o STJ ou STF .

Por conta disso já se desenha inclusive a formação de uma Força Tarefa, para que o cruzamento de informações financeiras e documentais seja feito por um número maior de analistas e investigadores para apressar o andamento dos fatos. Esse auxilio operacional viria de outros estados do pais com pessoal especializado nesse tipo de operação.

Com essa nova frente, a Lama Asfáltica terá novas ramificações, uma delas voltada para autoridades com fórum privilegiado, e outra focada em todos os outros investigados ou que venham a ser, mas que não sejam detentores de mandato.

Pelo menos dois dos apontados em "mesas de bar", como na iminência de detenção ao menos provisória, correm risco real de o serem, e isso não depende de qualquer autorização de um tribunal superior.