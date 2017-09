Lançado Programa Progredir que vai estimular geração de renda para famílias carentes

Incentivar o empreendedorismo, oferecer qualificação profissional e mais facilidade de acesso ao mercado de trabalho são algumas das medidas previstas pelo programa Progredir, lançado nesta semana, em Brasília, pelo presidente da República, Michel Temer.

Representando Campo Grande e o prefeito Marquinhos Trad, a subsecretária de Política para a Mulher, Carla Stephanini, explica a importância do projeto para os brasileiros, e principalmente, para as mulheres. “O programa Progredir vai ser muito relevante para as mulheres, pois elas são as maiores beneficiárias do programa Bolsa Família. Este programa vai oportunizar a qualificação profissional, a educação financeira e o fomento ao empreendedorismo, cujo resultado será a autonomia financeira das mulheres e seu consequente empoderamento”, salienta Carla Stephanini.

Progredir

O programa visa promover a autonomia, por meio da geração de emprego e renda, das famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e beneficiárias do Programa Bolsa Família. O plano reúne qualificação profissional, apoio ao empreendedorismo e encaminhamento ao mercado de trabalho, a fim de contribuir para fortalecer as capacidades individuais e gerar independência socioeconômica.

Para fazer a intermediação de mão de obra, o programa irá oferecer ferramenta para elaboração de currículos, identificação do perfil dos candidatos e fará cruzamento dos perfis dos candidatos e das vagas de emprego oferecidas por empresas parceiras, além de encaminhamento para o mercado de trabalho.

Haverá ainda cerca de 800 mil vagas em cursos do Pronatec, com ferramenta on-line de localização de 252 Centros Vocacionais Tecnológicos para apoiar o acesso a cursos de formação profissional.

Para facilitar ainda mais, o programa também promove a inclusão digital por meio de ferramenta on-line de localização de 1.944 telecentros para apoiar o acesso a cursos de inclusão digital e 790 bolsas para Agentes de Inclusão Digital.

No quesito educação financeira serão ofertadas oficinas para mais de 100 mil famílias.

Já para estimular o empreendedorismo haverá incentivos para a concessão de até R$ 3 bilhões por ano em microcrédito para as famílias do Cadastro Único investirem em pequenos negócios e assistência técnica e inclusão financeira para trabalhadores autônomos inscritos no Cadastro Único.

Prêmio

O Programa Progredir lançou ainda o Prêmio Progredir para valorizar iniciativas municipais de inclusão no mercado de trabalho e de geração de renda para as pessoas inscritas no Cadastro Único e os beneficiários do Programa Bolsa Família. A ação vai premiar a melhor iniciativa de inclusão produtiva de cada região do país.